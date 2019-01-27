48 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر "الكرامة" وتوقيف 176 مطلوبا الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنتنقل اكثر من 48 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي ، فيما أوقفت الشرطة 176 مطلوبا جنائياً.وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16071) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (31887) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (176) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .