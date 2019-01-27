الشرطة تتعامل مع قذيفة مدفعية من مخلفات جيش الاحتلال في الخليل



وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة من قبل أحد المواطنين، مفاده عثوره على جسم مشبوه، أثناء عمله داخل أرضه ببلدة صوريف، على الفور تحركت للمكان وحدة هندسة المتفجرات؛ لمعاينة هذا الجسم وللتعامل معه".



وأضاف البيان، بأن الجسم المشبوه، كان عبارة عن قذيفة مدفعية قديمة من مخلفات جيش الاحتلال، بناء على ذلك قامت الشرطة بتأمين المكان، وإبعاد المواطنين، ونقل الجسم، وإتلافه بشكل آمن.



هذا وناشد البيان كافة المواطنين لعدم الاقتراب، والعبث بالأجسام المشبوهة، نظراً لخطورتها الكبيرة على حياتهم، داعياً الجميع لضرورة إبلاغ جهاز الشرطة عبر الرقم 100 في حال العثور على مثل هذه الأجسام.

رام الله - دنيا الوطنتعاملت وحدة هندسة المتفجرات، اليوم، مع جسم مشبوه عثر عليه أحد المواطنين في بلدة صوريف قضاء الخليل.