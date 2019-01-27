إصابة شاب واعتقال طفليْن خلال مواجهات شمال شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابٌ فلسطيني، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما جرى اعتقال اثنين من الأطفال خلال مواجهاتٍ اندلعت عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.وأفادت مصادر محلية، بإصابة شابٍ بالرصاص الحي، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه الشبان، كما اعتقل جنود الاحتلال اثنين من الأطفال.وقال شهود عيان: إن الطفلين المعتقلين هما "أسير عاطف النعسان، وعمر مراد النعسان"، وكلاهما من قرية المغير.