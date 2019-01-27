دولي

فيديو: مادورو يَرُدُّ على الأمريكان والأوروبيين بالرقص

فيديو: مادورو يَرُدُّ على الأمريكان والأوروبيين بالرقص
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
رام الله - دنيا الوطن
رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على إمهال إسبانيا وفرنسا وألمانيا له ثمانية أيام للإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، بالرقص.

وقام مادورو، بالرقص مع عقيلته، سيليا فلوريس، على إيقاع (البنقز) وسط أنصاره، خلال لقاء عقده مع عدد كبير من الشباب في العاصمة كاراكاس، كما طبل مادورو بحماس على (البنقز)، وهي آلة تصدر الصوت عن طريق الطرق أو الضرب.

وحمل الحضور صوراً وتماثيل لمادورو، معربين عن تأيدهم له بعد قرار عدد من الدول الاعتراف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، كرئيس مؤقت للبلاد.

 

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