الزهار: خطوة "أبو مازن" لإقالة حكومة التوافق باطلة وغير قانونية

رام الله - دنيا الوطنقال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس): إن أي خطوة من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تهدف إلى إقالة حكومة التوافق الوطني، أو تشكيل حكومة جديدة، ستكون "باطلة وتعدّياً على القانون".وأكد الزهار، وفق ما نقل عنه موقع (الخليج أونلاين)، أنه "إن تمت هذه الخطوة من الرئيس عباس، فهي تعد هروباً من استحقاقات المصالحة، وإعلاناً رسمياً منه لفشلها".وأوضح الزهار، أن الرئيس عباس، يتخذ خطوات من شأنها تعميق الانقسام الداخلي، وإطالة عمره سنوات إضافية، وسيكون مسؤولاً أمام الشعب الفلسطيني، حول كل ما يجري في الساحة الداخلية من أزمات وخلافات.وأشار الزهار إلى أن الرئيس عباس يريد تشكيل حكومة على "مقاسه الخاص"، يتكون معظم وزرائها من حركة (فتح) أو الموالين لها، وستسمّى "حكومة فتح"، مؤكداً أن خطواته ستأخذ القضية الفلسطينية لمزيد من الدمار والهلاك، ويدخل الجميع بالنفق المظلم قبل رحيله عن الساحة، وفق تعبيره.