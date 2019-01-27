الداخلية بغزة تُعلن بدء قبول طلبات ترخيص كتبة العرائض للعام 2019

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة الخدمات والنشاطات العامة التابعة للشؤون العامة في وزارة الداخلية بغزة، عن البدء بقبول طلبات ترخيص كتبة العرائض في جميع محافظات قطاع غزة للعام 2019م.ووجه مازن العرقان، مدير دائرة الخدمات والنشاطات العامة، المواطنين الراغبين في الحصول على ترخيص مكتب كاتب عرائض، التوجه إلى مديريات وزارة الداخلية في المحافظات كل حسب سُكناه.وبَيَّنَ العرقان، أن على الراغبين في ترخيص مكتب كاتب عرائض، تقديم طلب ترخيص كاتب عرائض، وصورة بطاقة الهوية الشخصية، مع تحديد مكان المكتب المطلوب إصدار ترخيص له.وأشار إلى أن دائرة الخدمات والنشاطات في وزارة الداخلية، تُصدر سنوياً عشرات التراخيص لكتبة العرائض في محافظات قطاع غزة، هؤلاء الكتبة المختصون بمعاملات وزارة الداخلية من أحوال مدينة وجوازات، وإقامات، وشؤون أجانب وعامة.