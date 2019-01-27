صيام: الاحتلال بات يستسهل محاولات اقتلاع المواطنين المقدسيين من منازلهم





مشيراً أن الإجراءات القانونية ما هي إلا تأجيل مؤقت لعمليات الهدم واستنزاف للمواطنين بالغرامات وقرارات الهدم الذاتي التي تشكل في حد ذاتها عقاباً آخر على الصعيد النفسي.



وناشد صيام المجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك موقف لدعم قضية القدس من خلال إجراءات ترتقي لمستوى المواجهة في المدينة المقدسة وعدم السكوت عن استباحة الحق الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام إن إجراءات الاحتلال وسياسته الممنهجه ازدادت مؤخراً في ظل الدعاية الانتخابية الاسرائيلية على حساب الدم الفلسطيني.وأوضح صيام في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم ، أن الاحتلال بات يستسهل محاولات اقتلاع المواطنين المقدسيين من خلال عمليات الهدم والتضييق والحواجز وجدار الفصل العنصري.