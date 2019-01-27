"دغلس" يُطالب المواطنين بالبقاء في أراضيهم للتصدي لعصابات المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنناشد مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، كافة المواطنين في قرية المغيّر شمال شرق رام الله، الصمود والبقاء في أراضيهم؛ للتصدي لهجمات عصابات المستوطنين، محذراً المزارعين من ترك أراضيهم.وقال دغلس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم: إن ما حدث بالأمس يُعيد إلى الأذهان ما كانت ترتكبه عصابات (الهاجانا والإرغون الارهابيتين) من جرائم بحق المواطنين، مشيراً إلى أن رسالة المستوطنين من وراء ذلك، هي إفراغ الأرض من أهلها.