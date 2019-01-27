الخواجا: نتوقع أن تأخذ جرائم المستوطنين أشكالاً خطيرة قبيل الانتخابات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنتوقع منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا، أن تتخذ جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية، التي تتم بدعم قوات الاحتلال، أشكالاً مختلفة وخطيرة قبيل الانتخابات الإسرائيلية، داعياً إلى تبني استراتيجية واضحة للتصدي لهذه الجرائم.وقال الخواجا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم: إن المطلوب هو اتخاذ خطوات على الأرض من قبل كافة القوى والفعاليات والمؤسسات واللجان الشعبية والنشطاء، في إطار حراك دبلوماسي وقانوني وسياسي؛ لخلق رأي عام دولي ضاغط على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية؛ لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.