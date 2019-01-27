أبو يوسف: مطلوب موقف عربي إسلامي دولي لحماية الفلسطينيين من المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف بتشكيل وتفعيل لجان الحراسة للقرى والبلدات، التي تحيط بها مستوطنات وبؤر استيطانية؛ لحماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين.وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم، أن المطلوب أيضاً موقف عربي إسلامي دولي حقيقي، ووقفة جادة من قبل المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة إسرائيل على كافة الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا، ومحاولة فرض الوقائع على الأرض.وحمل أبو يوسف حكومة الاحتلال ما جرى في قرية المغير من اعتداء لقطعان المستوطنين على أبناء شعبنا، مشيراً إلى أن الموقف الأمريكي المعادي لشعبنا، يُعطي الضوء الأخضر للاحتلال ومستوطنيه؛ لتصعيد انتهاكاتهم وهجماتهم.وتوقع أبو يوسف مزيداً من التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية والضرب بعرض الحائط لكافة قرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف، متخوفاً من أن يكون الدم الفلسطيني وقود للانتخابات الإسرائيلية في نيسان/ أبريل المقبل.