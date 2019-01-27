شؤون فلسطينية

الفتياني يكشف تفاصيل دورة ثوري فتح المقبلة

الفتياني يكشف تفاصيل دورة ثوري فتح المقبلة
ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، ماجد الفتياني، أن المجلس الثوري لحركة فتح، سيعقد دورة عادية في السادس من شباط/ فبراير المقبل؛ لمناقشة الأوضاع الداخلية والتنظيمية لحركة فتح، إضافة للأوضاع السياسية، معرباً عن أمله في وضع البرنامج النضالي الذي تتصدى فيه حركة فتح وشركاؤها للسياسات العنصرية "الصهيونية" التي تمارس على الأرض.

وقال الفتياني: الرئيس محمود عباس، لم يترك باباً إلا وطرقه، ولم يُغلق باباً في وجه إعادة صيانة وصياغة الوضع الداخلي وتحصينه في وجه المؤامرات، لكن حماس لا ترى في المشروع الوطني الفلسطيني مشروعاً سياسياً، يناسب برنامجها وخطابها السياسي الحزبي.

وأكد الفتياني على أن حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير، سعت لإقناع حماس بالعودة إلى حضن الشرعية لمواجهة المؤامرة الدولية الكبرى التي تخططها إسرائيل، وتنفذها واشنطن إلا أنها ما زالت تدير الظهر؛ لتنفيذ مشروع وهمي حزبي لإقامة إمارة لها بغزة، تنفيذاً لمخططات إسرائيل التي تتباهى بأن كل الأموال والدعم الذي يقدم إلى حركة حماس، إنما يأتي لفصل قطاع غزة عن المحافظات الشمالية.

اعتبر الفتياني مجزرة المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في قرية المغير برام الله، جريمة حرب إسرائيلية تعيد الذاكرة لمشاهد مجاز العصابات "الصهيونية" المنظمة في دير ياسين وقبية وكفر قاسم.

وقال الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم: ان الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون ضد أبناء شعبنا بحماية جيش الاحتلال، يأتي لمصادرة مزيد من الأراضي لدعم الاستيطان، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية، تعلن بشكل يومي عن إقامة المئات من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في محافظات الوطن.

وأضاف الفتياني، أن أبناء شعبنا لن يستسلموا لهذا الإرهاب المنظم، وسيتصدون له بكافة الوسائل المتاحة؛ لانتزاع حقوقهم والدفاع عن أرضهم وما عليها.

وفي الإطار، قال الفتياني: إنه بات من الواضح أن ملامح المرحلة المقبلة واضحة، وهي مرحلة التصدي والتحدي للمستوطنين، داعياً إلى تكاتف الجهود للدفاع عن الأرض وما عليها.

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