وزير إسرائيلي لحماس: الضربة المُقبلة ستكون أصعب وأكثر فتكاً

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن الوزير تساحي هنغبي قوله: "إذا حاولت حماس التصعيد من جديد، فإن الضربة التي سنلحقها بها ستكون أصعب وأكثر فتكاً من أي وقت مضى".





وأضاف: "لقد امتنعنا حتى الآن عن ذلك، لأننا أردنا التركيز على تهديد الأنفاق"، وفق تعبيره.





وكانت حركة حماس، رفضت الخميس الماضي، استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، المقدّمة لموظفي حكومة غزة السابقة، بسبب ما وصفته الابتزاز الإسرائيلي.





ويتوقع مراقبون، أن تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، توتراً على ضوء التطورات الجديدة.