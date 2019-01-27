وزير إسرائيلي لحماس: الضربة المُقبلة ستكون أصعب وأكثر فتكاً
رام الله - دنيا الوطن
وجّه وزير إسرائيلي، اليوم الأحد، رسالة شديدة اللهجة إلى حركة حماس، محذراً من أي تصعيد خلال الفترة المقبلة.
وجّه وزير إسرائيلي، اليوم الأحد، رسالة شديدة اللهجة إلى حركة حماس، محذراً من أي تصعيد خلال الفترة المقبلة.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن الوزير تساحي هنغبي قوله: "إذا حاولت حماس التصعيد من جديد، فإن الضربة التي سنلحقها بها ستكون أصعب وأكثر فتكاً من أي وقت مضى".
وأضاف: "لقد امتنعنا حتى الآن عن ذلك، لأننا أردنا التركيز على تهديد الأنفاق"، وفق تعبيره.
وكانت حركة حماس، رفضت الخميس الماضي، استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، المقدّمة لموظفي حكومة غزة السابقة، بسبب ما وصفته الابتزاز الإسرائيلي.
ويتوقع مراقبون، أن تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، توتراً على ضوء التطورات الجديدة.
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