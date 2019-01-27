ثوري فتح يُطالب بتفعيل لجان الحراسة بالقرى القريبة من المستوطنات

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) رائد رضوان، على ضرورة تفعيل لجان الحراسة في القرى القريبة من المستوطنات، لحماية أبناء شعبنا، معتبراً مجزرة قرية المغير إرهاباً منظماً يمارسه المستوطنون، بحماية جيش وحكومة الاحتلال.وقال رضوان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم: إن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في كل قرية، أمام الإرهاب الصهيوني، مشيراً إلى أن تفعيل المقاومة الشعبية في إطار استراتيجية وطنية، كفيل بردع إرهاب وتطرف المستوطنين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على التسليم بحقوق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.وجدد رضوان دعوة حركة فتح لتفعيل نقاط التماس مع جيش الاحتلال، والتي تشهدها محافظات الوطن في كل هبة شعبية.