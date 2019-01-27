الصحة: شهيد وتسع إصابات جراء مجزرة المستوطنين بالمغير.. وثلاث بحالة خطيرة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أسامة النجار: إن عدد الإصابات التي وصلت مجمع فلسطين الطبي، جراء مجزرة المستوطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، هي تسع إصابات، منها ثلاث في حالة الخطر الشديد، إضافة إلى الشهيد حمدي النعسان، وإصابة أخرى بحالة الخطر، حولت إلى المستشفى الاستشاري بالمدينة.وأوضح النجار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، أن حالة المواطنين الثلاثة مستقرة، رغم خطورتها، مبيناً أن جميع الإصابات كانت بالرصاص الحي، وأن عملية إطلاق النار من قبل المستوطنين، كانت بهدف القتل في إطار مجزرة منظمة، وتمت بحماية من قوات الاحتلال.