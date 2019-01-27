فتح وحماس تُعلقان على دعوة الروس لإتمام المصالحة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركتا (فتح) و(حماس) استعدادهما لتلبية الدعوة الروسية، بعقد جلسات حوار في موسكو الشهر المقبل؛ لإتمام ملف المصالحة، فمن جانبها رحبت حماس، وأبدت استعدادها لها، كما رحبت بها حركة فتح.وقال الناطق باسم فتح، عاطف أبو سيف: إن الحركة ترحب بأي فكر، وأية دعوة تعمل على اقناع حماس بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت عليها، مؤكداً أن أزمة المصالحة ليست في اللقاءات أو الاجتماعات، بل في رفض حماس تنفيذ الاتفاقيات السابقة.بدوره، قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إنه خلال اللقاء الأخير بين السفير الروسي وبين قيادات الحركة، تم توجيه الدعوة لعقد حوار لإعادة ترتيب البيت الوطني الفلسطيني.وأكد قاسم، أن موقف حماس واضح، وأن الحركة مع أي جهد يؤدي إلى انهاء الانقسام، وتوحيد البيت الفلسطيني على أساس تطبيق ما تم الاتفاق عليه من اتفاقات المصالحة، خاصة اتفاق القاهرة 2011.