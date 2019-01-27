إبراهيم: وصول الكشف الجديد لمستفيدي المنحة القطرية والصرف غداً.. وهذا مصير الأسماء "المحجوبة"

أعلن دكتور يوسف إبراهيم، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، وصول الكشف الجديد للمستفيدين من المنحة القطرية بقيمة 100 دولار للأسر الفقيرة، وجاري التعامل معه فنياً، وسيتم الصرف غداً الاثنين.وأضاف إبراهيم لـ "دنيا الوطن": الكشف وصل، ويتم التعامل معه الأن فنياً، ويتم توزيع المستفيدين حسب فئات، وحسب الأحرف الأبجديه من أجل التنظيم، وغداً صباحاً سنحدد ساعة لبداية الصرف.وأكد، أن الكشف الثالث للمنحة القطرية، يحتوي على 50 ألف مستفيد، ومن المتوقع أن يكون هناك حجب لبعض الأسماء في ذات الكشف.وبخصوص الأسماء التي تم حجبها من الدفعة الثانية للمنحة القطرية وما تزال محجوبة، قال: "تلك الأسماء لم يتم إدراجها في الدفعة الثالثة، وإلى الآن لم يتم إيجاد أي حل لتلك الفئة".وقد بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، أمس السبت، بصرف مساعدة مالية بقيمة 100 دولار للأسر الفقيرة بالقطاع.وكان السفير محمد العمادي، قد أعلن أن أموال المنحة القطرية تم تخصيصها للعائلات المحتاجة في غزة، وستشمل 94 ألف أسرة محتاجة بواقع 100 دولار امريكي لكل عائلة.