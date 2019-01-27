الرئيس يُثمن مواقف الهند الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني





وثمن مواقف الهند الصديقة الداعمة لحقوق شعبنا ونضاله من أجل نيل حريته، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مدينة التسامح والتعايش والسلام.



وأعرب في برقيته عن اعتزازه بعلاقات الصداقة الوطيدة، وروابط التقدير المتبادل التي تجمع الشعبين، مؤكداً أنها ستظل محل الاهتمام من أجل تطويرها، وفتح آفاق جديدة أمامها لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين.



كما هنأ الرئيس في برقية منفصلة، رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، للمناسبة ذاتها.

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، لمناسبة احتفال بلاده بيوم الجمهورية.