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مصرع 7 أشخاص بفيضانات في الجزائر وتونس

مصرع 7 أشخاص بفيضانات في الجزائر وتونس
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة أشخاص مصرعهم في الجزائر، واثنان آخران في تونس، جراء فيضانات في العديد من مناطق البلدين، حسب ما أعلنت سلطاتهما.

وأوضح جهاز الحماية المدنية الجزائرية، اليوم السبت، أنه تم انتشال جثث جميع الضحايا الخمسة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، بعد أن جرفتهم المياه في ولايات عنابة والطارف وتيزي وزو وتيبازة.

ولقي شخصان مصرعهما، الخميس، في تيزي وزو وتيبازة، في المنطقة المحيطة بالعاصمة، وشخصان آخران في عنابة، الجمعة، وخامس في الطارف في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع تونس، بحسب المصدر ذاته.

ونفذت عمليات إنقاذ في أكثر من 17 ولاية، وتمت إغاثة مئة شخص في الساعات الـ 24 الماضية، فيما يستمر انقطاع حركة المرور في 30 طريقاً في أكثر من عشر ولايات بسبب هطول الثلوج.

ويوم الجمعة، تم تعليق نشاط مجمع "الحجار" العملاق للحديد والصلب بعنابة، مؤقتاً، إثر سيول في فرن وخطوط إنتاج ومنشآت أخرى نجمت عن فيضان وادي سيبوس.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن مسؤولين، أن مستوى المياه في بعض وحدات المجمع تراوح بين 4 و5 أمتار، وبدأت فرق الحماية المدنية عمليات سحب المياه من المجمع.

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