السعودية تُحذر من عواصف قادمة

رام الله - دنيا الوطنوجهت المملكة العربية السعودية، تحذيرًا شديدًا لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، من يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.وبحسب صحيفة (سبق) السعودية، فقد حذر خبراء في الأرصاد الجوية السعودية، من عواصف رعدية قوية، ستضرب المملكة الاثنين والثلاثاء المقبلين، وتزداد قوتها تدريجياً، محذرين من تشكل فيضانات وسيول وموجات غبارية بعدد من المناطق.وقالت الصحيفة: إن تلك الموجات بدأت في مدينة تبوك ليل الأحد على أن تتوسع لاحقاً إلى جميع مناطق المملكة، مصحوبة بالبرد الرعدي.وأضافت: أن "العواصف ستمتد تدريجياً إلى المدينة المنورة وشمال ووسط حائل، وتكون الأمطار شديدة مع تشكل السيول وربما الفيضانات على الأجزاء الغربية من منطقة تبوك، والسيول المنقولة نحو السواحل".