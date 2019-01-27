مصادر إسرائيلية: خلاف سعودي أمريكي حول الصواريخ الباليستية

رام الله - دنيا الوطنتحدث الإعلام الإسرائيلي، عن مشروع سعودي لإنتاج صواريخ باليستية، وتأثيره على أمن المنطقة، وسط خلافات سعودية أمريكية حول هذا المشروع وتبعاته الإقليمية.وذكر موقع (واللا)، أن "صوراً للأقمار الصناعية الأمريكية وخبراء عسكريين، كشفوا النقاب عن أن المملكة بصدد افتتاح مشروع سري شبيه لما تقوم به إيران، التي تحظى عادة بانتقادات سعودية، لكن هذا المشروع يتقاطع مع حديث سابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي حذر من الدخول في مشاريع إنتاج السلاح النووي في حال حازته إيران".وأوضح الموقع، أن "قاعدة سرية أنشأتها السعودية في قلب الصحراء، بغرض استخدامها لإجراء تجارب صواريخ باليستية، وربما إنتاجها، وهو ما أظهرته صور للأقمار الصناعية وتقديرات خبراء أجانب، ما يظهر أننا أمام مشروع مشابه للخطط الإيرانية، العدوة الأكبر للمملكة، وتحظى مشاريعها بانتقادات علنية من السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل"، وفقاً لموقع (عربي 21).وأشار إلى أن "دليلاً جديداً على صدقية هذه التقارير ظهر في تصريحات منسوبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي حذر العام الماضي من أن بلاده لن تتردد في إنتاج سلاح نووي، إن كان لإيران سلاح مثله، مع أن الصواريخ الباليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، والمس بأهداف على بعد آلاف الكيلومترات".ونقل الموقع عن وسائل إعلام أمريكية، أن "أوساطاً سعودية لم تعقب على التقارير، لكن تأكيدها سيكون له آثار سلبية على العلاقات مع الولايات المتحدة التي تمارس عليها ضغوطاً كبيرة لدفاعها عن السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب التي يخوضها التحالف بقيادة المملكة في اليمن، مع أن المملكة تتعرض لهجمات بهذه الصواريخ الباليستية من الحوثيين المدعومين من إيران، رغم نفي الأخيرة لهذه الاتهامات".