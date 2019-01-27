شؤون فلسطينية

صائب عريقات يكشف تفاصيل اجتماع مركزية فتح اليوم

صائب عريقات يكشف تفاصيل اجتماع مركزية فتح اليوم
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن 
كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات، أجندة اجتماع اللجنة المركزية، الذي سينعقد اليوم الأحد، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.  

وقال عريقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الاجتماع سيناقش الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، والجرائم المرتكبة بحقه، والنشاطات الاستيطانية المتواصلة، والاعتداءات الميدانية، بالإضافة إلى ما تواجهه مدينة القدس من مخططات تهويدية، والاعتداءات على الأماكن المقدسة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وتابع: سنناقش أيضاً الوضع الداخلي، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع حركة حماس، ورفضها ذلك، وإمكانية تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة (صفقة القرن) والهجمة الأمريكية، بعدما قامت واشنطن بتنفيذ معظمها، وغير ذلك من القضايا.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، قال عريقات: إن "كل المسائل الداخلية ترتكز على نقطة ارتكاز واحدة، وهي إزالة أسباب الانقسام، وإزالة الانقلاب، توحيد الصفوف، العودة لإرادة الشعب، وتفكيك الأزمات الداخلية".

وتابع: "يبدو أن حركة حماس قررت ألا تسير في ملف المصالحة، قررت اختيار المشروع الحزبي عن المشروع الوطني، المسائل لا تحتمل أن يستمر الانقسام، المسألة الأساسية في المواضيع الميدانية، كمسيرات العودة البطولية، والاعتداء من قبل المستوطنين، في الأراضي الفلسطينية، سيكون مواجهة ذلك بالوحدة الوطنية".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن "حركة حماس تُصر حتى هذه اللحظة، أن يستمر الانقسام، وكأن المشروع الحزبي هو الأساس والهدف، على حساب المشروع الوطني، فقد آن الأوان لإرادة الشعب، وهذه مسألة تاريخية، وليس فقط ترديد شعارات رنانة لا طائل منها، وآن الأوان لوضع حد لهذا الانقسام، وآن الأوان للوحدة الوطنية، والعودة إلى إرادة الشعب"، وفق ما قال.

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