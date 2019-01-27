نتنياهو: مندلبليت استجاب لضغوط بلطجة اليسار في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن قضية التحقيقات في الحملة الانتخابية، لا تزال تحتل الأجندة السياسية في إسرائيل.وفي نهاية الأسبوع، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الضغط الذي يزعم أنه يُمارس على المستشار القانوني؛ لكي يقدم لائحة اتهام ضده، وقال للمقربين منه: "لن أفاجأ إذا خضع المستشار القانوني لضغوط البلطجية اليسارية لتقديم ادعاء بالرشوة الكاذبة بسبب عدة مقالات على الإنترنت"، وفق تعبيره.وأضاف نتنياهو: "في اليسار يضغطون عليه لأنهم يعتقدون أن لائحة الاتهام الموجهة لي هي الطريقة الوحيدة لتحويل الرأي العام وإسقاط الحكومة اليمينية، وبكل بساطة، يبدو أن مندلبليت لا يصمد أمام الضغط".في الوقت نفسه، نشر نتنياهو شريط فيديو جديد، يظهر عددًا كبيرًا من عناوين الأخبار التي حصل عليها لبيد وليفني ونفتالي بينت وأييلت شاكيد، وكتب في الشريط أنه "فقط عندما يحظى نتنياهو بتغطية إعلامية، يصبح ذلك رشوة، ملف 4000 سخيف".