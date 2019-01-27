الأردن يمنع المتنزهين الإسرائيليين من دخول الباقورة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن وحدة الارتباط الأردنية في الباقورة، منعت أمس السبت، الحافلات التي أقلت متنزهين إسرائيليين من دخول إحدى الحدائق في جيب الباقورة، رغم أنهم نسقوا وصولهم مسبقاً، قبل أن يسمح الأردن للسياح بالدخول.وعما إذا وقعت مواجهات في المنطقة منذ أن قرر الأردن إعادة الجيب إلى أراضيه، أجاب المجلس الإقليمي (غور الأردن) بأنه باستثناء حادثة لا تذكر، لم تكن هناك مشكلة لدخول الإسرائيليين، إذا تم تنسيقه مسبقاً.وفي وقت سابق، نفى متحدث باسم القوات المسلحة الأردنية، وفق قناة (روسيا اليوم)، أن يكون لدى الجانب الأردني أي معلومات بشأن ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول منع الجيش الأردني الإسرائيليين من دخول "جزيرة السلام".وقالت الصحيفة الإسرائيلية: أطلع رئيس المجلس الإقليمي غور الأردن، عيدان غرينباوم، وزارة الخارجية على الحادث، وتحدث مع قادة الفرقة الإقليمية في الجيش الإسرائيلي.وقال غرينباوم: "إن علاقات حسن الجوار مفيدة للأردن بقدر ما هي مفيدة للمزارعين والسياح في الجانب الإسرائيلي"، مضيفاً أن مثل هذا السلوك لا يؤدي إلى حل المشكلة الأخيرة في العلاقات مع الأردن.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنه لن يجدد ملحقين لمعاهدة السلام مع إسرائيل، فيما يتعلق بمنطقتي (الغَمْر) و(الباقورة)، والتي تم تسليمهما لإسرائيل في إطار اتفاق السلام في عام 1994.