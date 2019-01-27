عربي

شاهد: "شاكوش" حسن نصرالله يُثير ضجة على مواقع التواصل

شاهد: "شاكوش" حسن نصرالله يُثير ضجة على مواقع التواصل
رام الله - دنيا الوطن
اجتاحت صور، قام بالتقاطها نشطاء من مؤيدي حزب الله اللبناني، مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن صور لمطارق، أو ما يعرف عربيًا بمصطلح "شواكيش".

وتفاعل الناشطون، مع مقابلة الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، التي ذكر خلالها مصطلح "شاكوش" أكثر من مرة، تعليقاً على قضية حفر الأنفاق، واشتكاء المستوطنين الإسرائيليين، من سماع أصوات.

ونشر عدد من الناشطين صوراً لهم وهم يحملون الشواكيش، كتعبير ساخر وجه إلى الإسرائيليين، مما جعل الشاكوش سلاحاً جديداً، يستخدم في إطار السخرية والحرب النفسية تجاه الإسرائيلي.



أخبار ذات صلة

السعودية تُحذر من عواصف قادمة

السعودية تُحذر من عواصف قادمة

مصادر إسرائيلية: خلاف سعودي أمريكي حول الصواريخ الباليستية

مصادر إسرائيلية: خلاف سعودي أمريكي حول الصواريخ الباليستية

الأردن يمنع المتنزهين الإسرائيليين من دخول الباقورة

الأردن يمنع المتنزهين الإسرائيليين من دخول الباقورة

نصر الله: هناك أنفاق موجودة بالجنوب اللبناني وغزة لن تقبل الحصار وسترد عسكرياً

نصر الله: هناك أنفاق موجودة بالجنوب اللبناني وغزة لن تقبل الحصار وسترد عسكرياً

مقتل 8 مدنيين وجرح العشرات بقصف حوثي على مخيم للنازحين في حجة

مقتل 8 مدنيين وجرح العشرات بقصف حوثي على مخيم للنازحين في حجة

نص اتفاق أضنة... 10 تنازلات متبادلة بين أنقرة ودمشق

نص اتفاق أضنة... 10 تنازلات متبادلة بين أنقرة ودمشق

الاتحاد الأوروبي يُدرج السعودية في قائمة ممولي الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يُدرج السعودية في قائمة ممولي الإرهاب

أزمات الشرق الأوسط على رأس مباحثات السيسي وماكرون

أزمات الشرق الأوسط على رأس مباحثات السيسي وماكرون

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

مصرع شاب في حادث سير ذاتي بالقرب من ضاحية الريحان برام الله

مصرع شاب في حادث سير ذاتي بالقرب من ضاحية الريحان برام الله

إصابة عمّال بكدمات ورضوض جراء اعتداء الاحتلال عليهم شمال بيت لحم

إصابة عمّال بكدمات ورضوض جراء اعتداء الاحتلال عليهم شمال بيت لحم

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الطقس: انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة

عشراوي: تصعيد العمليات الإرهابية يأتي بسياق استغلال حقوق شعبنا بالانتخابات الإسرائيلية

عشراوي: تصعيد العمليات الإرهابية يأتي بسياق استغلال حقوق شعبنا بالانتخابات الإسرائيلية

عريقات: مواصلة إرهاب المستوطنين يتطلب توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

عريقات: مواصلة إرهاب المستوطنين يتطلب توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

منوعات

الشيف التركي الشهير نصرت يصدم مُتابعيه في تحدي الـ10 سنوات

الشيف التركي الشهير نصرت يصدم مُتابعيه في تحدي الـ10 سنوات

فنانة شهيرة تعرض الزواج على شيخ بارز.. هكذا رد الأخير

فنانة شهيرة تعرض الزواج على شيخ بارز.. هكذا رد الأخير

جمالها خلق أزمة.. عبير سندر تعلن خطوبتها على مدرب فنون قتالية أجنبي

جمالها خلق أزمة.. عبير سندر تعلن خطوبتها على مدرب فنون قتالية أجنبي

ظهور نادر لـ&#34;جنى&#34; ابنة ريهام حجّاج من زواجها الأول

ظهور نادر لـ"جنى" ابنة ريهام حجّاج من زواجها الأول

إقحام رانيا يوسف في فيلم إباحي.. وهي ترد: &#34;لعبة&#34;

إقحام رانيا يوسف في فيلم إباحي.. وهي ترد: "لعبة"

تركي آل الشيخ يقنع عادل إمام بهذا القرار المفاجئ

تركي آل الشيخ يقنع عادل إمام بهذا القرار المفاجئ

صورة صدمت المشاهدين لإليسا تتوسّط الرئيس رفيق الحريري وزوجته نازك

صورة صدمت المشاهدين لإليسا تتوسّط الرئيس رفيق الحريري وزوجته نازك

تغزلت به أحلام مؤخراً.. من هذا الطفل الذي أصبح نجماً لبنانياً؟

تغزلت به أحلام مؤخراً.. من هذا الطفل الذي أصبح نجماً لبنانياً؟

هل تتذكرون الفنانة لمياء الجداوي؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم

هل تتذكرون الفنانة لمياء الجداوي؟ شاهدوا كيف أصبحت اليوم

شاهد ماذا ارتدت مروى اللبنانية في أول حفل لها في صعيد مصر؟

شاهد ماذا ارتدت مروى اللبنانية في أول حفل لها في صعيد مصر؟

عربي

السعودية تُحذر من عواصف قادمة

السعودية تُحذر من عواصف قادمة

مصادر إسرائيلية: خلاف سعودي أمريكي حول الصواريخ الباليستية

مصادر إسرائيلية: خلاف سعودي أمريكي حول الصواريخ الباليستية

نصر الله: هناك أنفاق موجودة بالجنوب اللبناني وغزة لن تقبل الحصار وسترد عسكرياً

نصر الله: هناك أنفاق موجودة بالجنوب اللبناني وغزة لن تقبل الحصار وسترد عسكرياً

مقتل 8 مدنيين وجرح العشرات بقصف حوثي على مخيم للنازحين في حجة

مقتل 8 مدنيين وجرح العشرات بقصف حوثي على مخيم للنازحين في حجة