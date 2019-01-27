شاهد: "شاكوش" حسن نصرالله يُثير ضجة على مواقع التواصل

رام الله - دنيا الوطناجتاحت صور، قام بالتقاطها نشطاء من مؤيدي حزب الله اللبناني، مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن صور لمطارق، أو ما يعرف عربيًا بمصطلح "شواكيش".وتفاعل الناشطون، مع مقابلة الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، التي ذكر خلالها مصطلح "شاكوش" أكثر من مرة، تعليقاً على قضية حفر الأنفاق، واشتكاء المستوطنين الإسرائيليين، من سماع أصوات.ونشر عدد من الناشطين صوراً لهم وهم يحملون الشواكيش، كتعبير ساخر وجه إلى الإسرائيليين، مما جعل الشاكوش سلاحاً جديداً، يستخدم في إطار السخرية والحرب النفسية تجاه الإسرائيلي.