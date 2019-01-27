شؤون فلسطينية

عباس زكي: روسيا ستُقدم جديدًا في ملف المصالحة

عباس زكي: روسيا ستُقدم جديدًا في ملف المصالحة
عباس زكي
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي: إن روسيا ستُقدم جديدًا في موضوع المصالحة، والوحدة الوطنية، ولو كان قيصريًا، مؤكدًا أن الاتحاد الروسي، أصبح يُعطي القضايا الفلسطينية اهتمامًا كبيرًا، مثل الملف السوري، والوضع الحالي في فنزويلا.

وأضاف زكي لـ"دنيا الوطن": "مادامت كل الفصائل ستذهب إلى موسكو، معنى ذلك أنه توجد أمور جديدة ومهمة، ستطرأ على المصالحة"، مُعربًا عن تفاؤله بقدرة الجانب الروسي، على إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأوضح أن روسيا، ستنتصر لصالح الشرعية الفلسطينية، وإزالة كل الخلافات، لافتًا إلى أن الدور الروسي، ليس على حساب دور جمهورية مصر العربية، بل إن مصر يهمها إنهاء الانقسام، لأن ذلك سينعكس إيجابًا على أمنها القومي.

وعن رفض حركة حماس  للمنحة القطرية، قال عباس: هنالك في داخل حماس، حمية وطنية، وشعور صادق، بأنه لا يمكن أن يكون مقابل هذه المساعدة البسيطة والضئيلة جدًا، المقدمة من قطر، تغيرات في المواقف، وإسدال لحالة من الاشتراطات، التي لا يقبلها الفلسطينيون.

وتابع: "أول الغيث قطرة، ونأمل الآن أن تكون هذه بداية لفهم جدي لطبيعة التحالفات، وتحديد المواقف، وإيضاح من يُفرق، ومن يضع الاشتراطات، لكنني لا أريد أن أبالغ بخصوص موقف قيادة حماس، وأيضًا أقول: "لم يعد بإمكان القيادات التي تمسكت بامتيازاتها، ولم تُدرك خطورة هذه المرحلة، أن تكون مؤتمنة على أي فلسطيني".

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