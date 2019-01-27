إصابة عمّال بكدمات ورضوض جراء اعتداء الاحتلال عليهم شمال بيت لحم





وأضافت: أن ذلك أدى إلى حالة تدافع كبيرة، ووقوع حالات إغماء ورضوض لبعضهم.







رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من العمال بحالات إغماء وكدمات ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم أثناء محاولتهم اجتياز الحاجز العسكري المسمى (300) على مدخل بيت لحم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت بطريقة وحشية على العمال الذين كانوا يصطفون على الحاجز العسكري المذكور، أثناء محاولتهم التوجه إلى مكان عملهم في مدينة القدس.