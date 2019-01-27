ملادينوف: يجب على إسرائيل وضع حد لعنف المستوطنين وتقديم المسؤولين عنه للعدالة

رام الله - دنيا الوطنعلّق مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، على حادث الاعتداء على قرية المغير، من قبل المستوطنين أمس، واستشهاد الشاب حمدي النعسان خلال الاعتداء.وقال ملادينوف في تغريدة عبر (تويتر): إن العنف الذي وقع اليوم في قرية المغير، صادم وغير مقبول! يجب على إسرائيل وضع حد لعنف المستوطنين، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة؛ دعواتي وصلواتي إلى عائلة الرجل الفلسطيني القتيل والجرحى، يجب على الجميع إدانة العنف والوقوف في وجه الإرهاب".وكانت الرئاسة الفلسطينية، دانت بشدة التصعيد الاحتلالي ضد أبناء شعبنا، الذي كان آخره هجوم المستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله مساء السبت، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة العشرات.وقالت الرئاسة: إن هذه الجرائم وهذا القتل، الذي تسبب بسقوط الشهيد الشاب رياض محمد حماد الشماسنة، صباحاً في القدس، واستشهاد الشابين أيمن حامد من سلواد، وإيهاب عابد من غزة، بالإضافة للشهيد حمدي النعسان اليوم، يؤكد مجدداً أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، الذي سيؤدي إلى نتائج خطيرة، وإلى مزيد من التوتر، وخلق أجواء خطيرة لا يمكن السيطرة عليها.