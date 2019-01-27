الطقس: انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 15-6 9-6 14-6 بيت لحم 15-6 9-6 14-6 رام الله والبيرة 14-5 8-5 13-5 طولكرم 19-7 14-8 18-8 نابلس 16-7 10-7 15-7 قلقيلية 19-7 14-8 18-8 جنين 19-7 13-7 18-7 سلفيت 15-6 9-6 14-6 طوباس 19-7 13-7 18-7 روابي 16-7 10-7 15-7 الخليل 14-8 8-8 13-8 غزه 18-8 15-9 18-9 أريحا 23-10 18-10 21-10 خانيونس 18-8 15-9 18-9 الأغوار الشمالية 21-8 16-8 19-8 رفح 18-8 14-8 18-8

يكون الجو صافياً بوجه عام بارداً نسبياً خلال النهار، وبارداً إلى شديد البرودة خلال الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام وباردة إلى شديدة البرودة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الاثنين 28-1-2019: يكون الجو غائمأ جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية تمتد تدريجياً إلى بقية المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرَد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.الثلاثاء 29-1-2019: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 30-1-2019: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يوم الاثنين من خطر :1- خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.2- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.3- خطر شدة سرعة الرياح.4- خطر التزحلق على الطرقات .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: