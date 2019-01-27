شؤون فلسطينية

عشراوي: تصعيد العمليات الارهابية يأتي بسياق استغلال حقوق شعبنا لصالح الانتخاباب الاسرائيلية

عشراوي: تصعيد العمليات الارهابية يأتي بسياق استغلال حقوق شعبنا لصالح الانتخاباب الاسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اقتحام المستوطنين المتطرفين لقرية المغير شمال شرق رام الله بمشاركة وحماية  جيش الاحتلال، واطلاقهم الرصاص الحي بصورة مباشرة صوب المواطنين واعدامهم للمواطن حمدي طالب النعسان (38 عاما) واصابتهم للعشرات.

وقالت في تصريح لها، اليوم السبت، باسم منظمة التحرير الفلسطينية: "إن النظام الاجرامي الذي تقوده حكومة التطرف الإسرائيلية وجيشها ومستوطنيها يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة والتي تأتي كنتيجة حتمية لاستفحال ثقافة العنف والتطرف والعنصرية والإرهاب القائمة على رفض الآخر وإنكار وجوده على الأرض وحقه بالحياة".

وأكدت عشراوي أن تصعيد العمليات الإرهابية المنظمة تأتي في سياق استغلال جميع حقوق الإنسان الفلسطيني وحياته وممتلكاته لصالح الانتخابات الإسرائيلية المقبلة بهدف إرضاء المستوطنين المتطرفين والحصول على دعمهم واصواتهم، كما انها تندرج في إطار تصعيد المستوطنين لإرهابهم في ظل الحماية والدعم الذي توفير حكومة نتنياهو المتطرفة لهم مع غياب القانون والنظام القضائي النزيه والعادل واليات الردع والمعاقبة، وسيادة منطق الإفلات من العقاب والاستثنائية للمجرمين على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالبت عشراوي في نهاية بيانها المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها محكمة الجنايات الدولية بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية والعمل على تشكيل لجان تحقيق وارسال مراقبين دوليين وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل.

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