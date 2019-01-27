عريقات: مواصلة ارهاب المستوطنين يتطلب توفير حماية دولة للشعب الفلسطيني





واكد ان مواصلة ارهاب المستوطنين لابناء شعبنا المدنيين بحماية مطلقة من جيش الاحتلال، وقتل الشهيد حمدي نعسان من قرية المغير شرق رام الله واصابة ما لا يقل عن 30 فلسطينيا ببنهم حالات خطرة للغاية، يتطلب توفير الحماية الدولية العاجلة وفتح تحقيق جنائي فوري بجرائم الاحتلال ومستوطنيه ورفع الحصانة عن الاحتلال وتحقيق العدالة التى تعتبر مسؤولية دولية.









رام الله - دنيا الوطناستنكر الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باشد العبارات اعتداءات وجرائم قطعان من المستوطنيين الاسرائيليين على ابناء شعبنا الأعزل فى بلدة المغير فى محافظة رام الله والبيرة .