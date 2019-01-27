أبو شنب: المقاومة الشعبية بمسيرات العودة حق فلسطيني للجميع

رام الله - دنيا الوطنأكد وليد أبو شنب مسؤول العلاقات الوطنية في الجبهة العربية الفلسطينية أن المقاومة الشعبية في مسيرات العودة بقطاع غزة حق فلسطيني للجميع مشيرا الى أن أي تهدئة يجب أن تكون ضمن الشرعية الفلسطينية وليس مقابل المال.وجدد أبو شنب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم، التأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست اقتصادية وانما سياسية مشيرا الى أن المشاركين في المسيرات من جميع اطياف شعبنا.