القواسمي: الاسرائيليون يقفون عاجزين أمام محاربة الرئيس سياسيا ودبلوماسيا

حذر المتحدث باسم حركة فتح اسامة القواسمي من الدخول في المعركة الانتخابية الاسرائيلية الرخيصة التي تهدف لاثارة ردود فعل فلسطينية غاضبة.





وقال القواسمي في تصريحات لاذاعة " صوت فلسطين " الرسمية اليوم ، تعقيبا على توظيف شخصية الرئيس محمود عباس في الدعاية الانتخابية الاسرائيلية من قبل رئيس الشاباك السابق افي ديختر ومسؤولين آخرين: "يعتقدون ان الهجوم الفلسطيني على اي شخصية اسرائيلية سيعزز مكانتها داخل المجتمع الاسرائيلي ولذلك علينا ان نكون حذرين من الدخول في هذه المعركة وعدم الدخول في هذا الجدل الاسرائيلي".



وشدد القواسمي ان هناك موقف فلسطيني صلب من قضية التحريض على القيادة والرئيس بانه يمارس "الارهاب" من خلال دفع رواتب عائلات الاسرى والشهداء وهو انه مهما كانت الحكومة الاسرائيلية القادمة فان قضية الاسرى والشهداء قضية اساسية ومركزية وخط احمر.





واشار القواسمي الى ان الاسرائيليين لم يستطيعوا ان يثبتوا امام المجتمع الدولي ان الرئيس عباس يمارس الارهاب وفقا للمعادلة الامريكية الاسرائيلية، لانهم يقفون عاجزين عن محاربة الرئيس سياسيا ودبلوماسيا.





وشدد القواسمي على ان المال لا يمكن ان يكون سيفا مسلطا على رقابنا، لان كافة الاموال والمساعدات قطعت ولم يتغير الموقف السياسي الفلسطيني مما يبعث برسائل للجميع ومن ضمنهم حماس انه لا يمكن ربط نضالنا السياسي بالمال.



رام الله - دنيا الوطن