اغلاق صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة قلقيلية بنسبة 88.8%
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرف تجارة وصناعة قلقيلية البالغة 11 معقداً يتنافس عليها 17 مرشحاً.
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس ادارة غرف تجارة وصناعة قلقيلية البالغة 11 معقداً يتنافس عليها 17 مرشحاً.
وبينت اللجنة المركزية أن (1607) ناخب شاركوا في العملية الانتخابية بنسبة 88.8% وسيتم بعد قليل البدء في عملية فرز اصوات الناخبين. يشار الى إن 1808 ناخبا ممن يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في عملية الاقتراع التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا.
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