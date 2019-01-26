دانت جريمة الاحتلال بقرية المغير.. حماس: يجب تحقيق الوحدة الوطنية

رام الله - دنيا الوطندانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوم المستوطنين على قرية المغير شمال مدينة رام الله تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاقهم الرصاص الحي صوب المواطنين العزل، ما أدى إلى استشهاد حمدي نعسان ووقوع عدد من الإصابات.وقالت حركة حماس في تصريح صحفي: "إن هجوم المستوطنين جريمة تتصل بوجود الاحتلال الغاشم على أرضنا، وتشير إلى خطورة البؤر الاستيطانية المتغلغلة في الضفة، والتي تؤوي القتلة والمجرمين والعنصريين المتشددين".وشددت حماس على أن دماء ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني، لن تكون جسرا للأحزاب اليمينية المتطرفة، تستخدمها في دعايتها الانتخابية، بل ستعود هذه الاعتداءات وبالا عليها.وأكدت أن الضفة الغربية بركان مقاومة ثائر، لن تخمد ناره إلا بالثأر لدماء الشعب الفلسطيني، وتدفيع الاحتلال الإسرائيلي ثمن غطرسته وإجرامه.وجددت التأكيد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية من أجل مواجهة هذا العدوان الاحتلالي والاستيطاني، وذلك عبر إعادة تشكيل وحدات الحراسة للقرى والبلدات الفلسطينية من القوى الوطنية والإسلامية كافة.وأشادت حماس بهبة أهالي قرية المغير، وتمكنهم من صد هجوم قطعان المستوطنين، بصدورهم العارية وبإمكاناتهم البسيطة.