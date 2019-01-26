الاحتلال يعتقل شاباًُ بزعم محاولته التسلل عبر السياج شمال القطاع





وادعى الموقع أن الشاب كان مسلحا بسكين، وحاول التسلل إلى اسرائيل، وأنه كان ينوي تنفيذ عملية.





واشار الموقع إلى أنه الجنود الاحتلال اعتقلوا الشاب واقتادوه للتحقيق معه.









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، شاب فلسطيني من غزة، بزعم محاولته التسلل إلى اسرائيل من شمال القطاع، بحسب ما جاء على موقع (كان) الإسرائيلي.