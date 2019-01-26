الرجوب: اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعقد اجتماعا ظهر غد برئاسة الرئيس

رام الله - دنيا الوطنأعلن جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مساء اليوم السبت، أن اللجنة المركزية للحركة ستعقد اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس ظهر يوم غد الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.وقال الرجوب: "إن الاجتماع سيناقش التحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني، في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ شعبنا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).