48 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 176 مطلوباً جنائياً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الفلسطينية، أن أكثر من 48 ألف مواطن ومواطنة وزائر، تنقلوا عبر (معبر الكرامة) خلال الأسبوع الماضي، فيما تم توقيف 176 مطلوباً جنائياً.وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، "أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16071) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (31887) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر، قبضت خلال الفترة نفسها على (176) مطلوباً جنائياً وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم، أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.