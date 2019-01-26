مباشر | لقاء مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

شؤون فلسطينية

شعث: سنضغط لحث دول الأحزاب الاشتراكية لمزيد من الدعم للقضية الفلسطينية

شعث: سنضغط لحث دول الأحزاب الاشتراكية لمزيد من الدعم للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يشارك مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، نائب رئيس منظمة الاشتراكية الدولية نبيل شعث، في الاجتماع الرئاسي للمنظمة، الذي يعقد يوم غد الأحد في عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو، يتبعه انعقاد المؤتمر العام للاشتراكية بمشاركة المئات من ممثلي الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية من جميع أنحاء العالم، الاثنين المقبل، والذي سيناقش عدداً من الملفات الدولية.

وقال شعث، في مهمة للقاء رؤساء حكومات وزعماء أحزاب اشتراكية من مختلف دول العالم، لإجراء مباحثات مفصلة وعرض الموقف الفلسطيني من مختلف القضايا والتطورات.

وأضاف: سنضغط من خلال الأحزاب الاشتراكية لحث دولها وحكوماتها، لمزيد من الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية، للحصول على مزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، ودعم حراك القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية.

وأشار شعث إلى أن الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر العام للاشتراكية الدولية يضم الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، وفرج زيود، من مفوضية العلاقات الدولية لحركة "فتح".

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