فتح: إسرائيل ترتكب مجزره حقيقية بقرية المغير وهذا هو إرهاب الدولة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح: "إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان سافر، وحماية مطلقة للمستعمرين الإرهابيين في المغير شمال شرق رام الله، هو مجزرة حقيقية وإرهاب الدولة المنظم".واعتبر عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، أن ما يجري في المغير من إعدامات ميدانية، وقتل للشاب حمدي النعسان، وإصابات خطيرة للعشرات بالرصاص الحي، ما هي إلا بداية الحملة الانتخابية الإسرائيلية الرخيصة، التي يتنافس فيها الحاقدون القتلة في تل أبيب على زيادة إراقة الدم الفلسطيني، مشدداً على أن الدم الفلسطيني أغلى وأثمن بمليون مرة من أن يكون ثمناً في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.وطالب القواسمي العالم بالتدخل الفوري؛ لوقف هذه الجرائم البشعة التي تنفذها سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين الإرهابيين.