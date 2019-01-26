الخارجية: جريمة قرية المُغير امتداد للحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية





وأكدت الوزارة، أن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية لشعبنا، يوفر الفرصة لقطعان المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية؛ للتمادي باعتداءاتهم الوحشية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات الهجوم الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتبرتها امتدادًا للحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على الوجود الوطني والإنساني لشعبنا على أرض وطنه، وجزء لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي، والتهجير القسري ضد شعبنا.وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم السبت: "إنها إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المجزرة، فإنها تجدد تحذيرها من مغبة إقدام منظمات المستوطنين الإرهابية وبحماية جيش الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد أبناء شعبنا".