الحكومة تُجدد مُطالبة المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنجددت حكومة الوفاق الوطني، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير حماية دولية لشعبنا العربي الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان وظلم الاحتلال الإسرائيلي.وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له، مساء اليوم السبت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن دوامة التوتر والعنف، التي تزج بها وعن دماء شهداء وجرحى شعبنا الذين يطالهم رصاص قوات الاحتلال، وانفلات المستوطنين، الذي كان آخره الهجوم الوحشي تحت حماية قوات الاحتلال على قرية المغير شمال شرق رام الله، وأدى لاستشهاد المواطن حمدي نعسان، وإصابة ثلاثين مواطناً بجروح.وشدد المتحدث الرسمي على أن حملة التصعيد الاحتلالية، تأتي ضمن سياسة العدوان والبطش الاحتلالي المتأصل، وضمن سباق الانتخابات الإسرائيلية التي عادة تولغ وتغرق بالدم الفلسطيني البريء.وأكد أن التحريض والصمت الدولي والدعم الأمريكي، هو الذي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ سياسته العدوانية ضد أبناء شعبنا.