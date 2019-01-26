فيديو: والد الشهيد حمدي النعسان نسي إصابته وانهار بعد سماعه نبأ استهاد نجله
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح والد الشهيد حمدي النعسان بعد سماع نبأ استشهاد نجله برصاص المستوطنين مساء اليوم السبت، في قريبة المغير شمال شرق رام الله.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح والد الشهيد حمدي النعسان بعد سماع نبأ استشهاد نجله برصاص المستوطنين مساء اليوم السبت، في قريبة المغير شمال شرق رام الله.
ويظهر الفيديو، ان والد الشهيد حمدي، هو أحد المصابين في المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين في قرية المغير.
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