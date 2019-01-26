فيديو: والد الشهيد حمدي النعسان نسي إصابته وانهار بعد سماعه نبأ استهاد نجله





ويظهر الفيديو، ان والد الشهيد حمدي، هو أحد المصابين في المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين في قرية المغير.













رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو يوضح والد الشهيد حمدي النعسان بعد سماع نبأ استشهاد نجله برصاص المستوطنين مساء اليوم السبت، في قريبة المغير شمال شرق رام الله.