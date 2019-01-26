الشرطة تكشف ملابسات سرقة بقيمة 10 ألاف شيقل في رام الله

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة سرقة بقيمة 10ألاف شيقل من محل تجاري وتلقي القبض على المشتبه بهم في رام الله.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن المباحث العامة بشرطة محافظة رام الله والبيرة تلقت شكوى من مواطن تفيد بقيام مجهولين بسرقة معدات صالون حلاقة يملكه في احد المجمعات التجارية في رام الله ، وقدر المشتكي قيمة المسروقات بما يقارب 10 ألاف شيكل، على الفور تحركت دورية المباحث العامة للمكان وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعلومات، تم حصر الاشتباه بشخصين ، تم القاء القبض عليهم وبحوزتهما.وأكد البيان، بان الشرطة اوقفت المشتبه بهما وأحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما أصولاً .