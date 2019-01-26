شؤون فلسطينية

الشرطة: 48 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 176 مطلوبا الأسبوع الماضي

الشرطة: 48 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 176 مطلوبا الأسبوع الماضي
معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
تنقل اكثر من 48 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي  ، فيما أوقفت الشرطة 176 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16071) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (31887) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار التقرير  إلى  أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (176) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

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