لليوم الثاني على التوالي.. المستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون مدججون بالسلاح وبحماية جنود الاحتلال، اليوم السبت، ولليوم الثاني على التوالي، منازل المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراض محتلة شرق مدينة الخليل.وبحسب وكالة (وفا)، فإن عددا من مستوطني ما تسمى مستوطنة "كريات اربع"، هاجموا منازل المواطنين في واد الحصين، ورشقوها بالحجارة، واعتدوا بالشتائم والضرب على عائلة أبو اسعيفان، ما تسبب بإصابة عدد من افراد العائلة برضوض وكدمات.يذكر ان هجوم المستوطنين على منازل المواطنين، ليلة امس اسفر عن اصابة المواطن هشام جميل ابو اسعيفان (48 عاما)، ونجله الطفل محمد (10 أعوام) بجروح ورضوض.