(واللا): فرص التصعيد في غزة تتزايد بعد رفض حماس الأموال القطرية





ونقل الموقع ذاته عن مصادر، بان حركة حماس تجهز لتصعيد تدريجي، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة حرب شاملة، ولكن سيكنن عبارة عن تدهور متعمد للوضع؛ وذلك لإحداث التغييرات في المستقبل.





وقد تساءل المصدر بقوله: "كيف سينتهي التصعيد، لا أحد يعلم"، بحسب موقع (واللا).





يذكر أن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، قد أعلن امس خلال مؤتمر صحفي، رفض حركته استلام الدفعة الثالثة من الاموال القطرية؛ ردا على سياسات الاحتلال ومماطلته في تنفيذ التفاهمات.

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن فرص التصعيد مع قطاع غزة أصبحت تتزايد، وذلك بعد رفض حركة حماس استلام الاموال القطرية.