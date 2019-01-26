مقتل وإصابة 25 أفغانياً في تفجير بملعب للكرة الطائرة

رام الله - دنيا الوطنقُتل خمسة أشخاص، وأصيب 20 آخرون، اليوم السبت، من جراء تفجير قنبلة أثناء مباراة للكرة الطائرة في ريف ولاية بغلان شمالي أفغانستان.وذكر قائم مقام قضاء "تالاو بارفاك" عبد الأحمد أحمدي، في تصريح صحفي، أنه جرى تفجير قنبلة مزروعة في الملعب، أثناء مباراة للكرة الطائرة في قرية "برفاك"، بحسب ما جاء على موقع (الخليج أونلاين).وأوضح أحمدي أن تفجير القنبلة أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجروح، مشيرا إلى أن القرية خاضعة لسيطرة حركة طالبان.ويدور صراع في أفغانستان بين طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.