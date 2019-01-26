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دولي

الاتحاد الأوروبي يمهل مادورو ثمانية أيام لإجراء انتخابات.. وإلا

الاتحاد الأوروبي يمهل مادورو ثمانية أيام لإجراء انتخابات.. وإلا
رام الله - دنيا الوطن
أمهل الاتحاد الأوروبي حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ثمانية أيام، لإجراء انتخابات جديدة وإلا فإنه سيعترف بخصمه خوان غوايدو رئيساً للبلاد.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم السبت، دعمه الكامل للجمعية الوطنية التي يرأسها غوايدو واصفاً إياها بـ "الهيئة الديمقراطية الشرعية للبلاد"

وشدد البيان على أنه سيعترف ب"القيادة الجديدة" في فنزويلا، إذا لم تتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال أيام.

بيان الاتحاد الأوروبي سبقه بيانات من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا، أكدت أنها ستعترف بخوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للدولة إذا لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو خلال 8 أيام عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، خوان غوايدو، نفسه "رئيساً مؤقتاً" لفنزويلا، في خطوة أيّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سارع إلى الاعتراف بالأخير.

وفي المقابل، اعترفت أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ودول مجموعة ليما، وفي مقدمتها البرازيل والأرجنتين وكندا، بالمعارض الفنزويلي.

من جانب آخر أيّدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية "مادورو"، الذي أدّى قبل أيام اليمين الدستورية رئيساً لفترة جديدة من ست سنوات.

وتعيش البلاد منذ سنوات أزمات اقتصادية خانقة تصاعدت في الأشهر الأخيرة، ما فاقم الأوضاع ودفع الآلاف إلى التظاهر ضد السياسات الحكومية.

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