حالة من التوتر شرقي القطاع.. والاحتلال يزعم: فلسطينيون يلقون عبوة متفجرة على الجنود





وزعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن فلسطينيين ألقوا عبوة متفجرة على جنود الجيش الاسرائيلي، بالقر من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة، دون وفوع أصابات.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة امس الجمعة، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار مسيرات العودة، مما اسفر عنه استشهاد مواطنيْن واصابة آخرين.

رام الله - دنيا الوطنأفاد الاعلام الإسرائيلي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت مساء اليوم السبت، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، زاعما ان الفلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة وعبوة متفجرة على الجنود الاسرائيليين، محاولين اصابتهم.