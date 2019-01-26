شؤون فلسطينية

شهيد وعدة إصابات برصاص الاحتلال خلال اندلاع مواجهات في قرية المغير

شهيد وعدة إصابات برصاص الاحتلال خلال اندلاع مواجهات في قرية المغير
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطن وأصيب ستة آخرون على الأقل، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بوصول شهيد وخمس إصابات، إحداها خطيرة، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، في حين نقلت إصابة بالرصاص الحي في الفم إلى المستشفى الاستشاري العربي ووصفت حالتها بالمستقرة.

من جانبه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعمل على إخلاء إصابات من القرية ونقلها لمستشفيات محافظة رام الله والبيرة.

وقال أمين أبو عليا رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليّا، إن المستوطنين اقتحموا أطراف القرية وأطلقوا الرصاص الحي بصورة مباشرة صوب المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال القرية وتساند المستوطنين بإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيّل للدموع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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